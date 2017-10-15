تقدم نحو 28 ألف شاب وفتاة للالتحاق بـ450 وظيفة للتشغيل الطبي الذاتي بمستشفى الأسنان بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة.
وأكملت الجامعة أمس السبت إجراء الاختبارات التحريرية للمتقدمين على الوظائف التي شملت وظائف، صيدلة، ومختبرات طبية، وأخصائيي أسنان، وفنيي تخدير، وأشعة، وهندسة طبية، إلى جانب العديد من الوظائف الإدارية، والفنية، وخدمات مساعدة.
وكان التقديم للوظائف قد انتهى في رمضان من العام الماضي 1438، بتقدم 27.781 شابا وفتاة للالتحاق بالوظائف المعلنة.وفق “أخبار 24”.
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