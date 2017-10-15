قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم أمس (السبت)، إلغاء مباراة بطولة كأس ولي العهد هذا الموسم بين فريقي الاتحاد والهلال، على أن تقام البطولة بدايةً من الموسم المقبل، ويكون طرفاها الفريقين المتأهلين لها خلال هذا الموسم.
وأوضح اتحاد الكرة أنه استناداً إلى قرار رئيس إدارة هيئة الرياضة القاضي بإطلاق اسم كأس ولي العهد على المباراة التي تجمع بطل الدوري وبطل كأس الملك، وإلحاقاً بقرار إدارة اتحاد القدم القاضي بإقرار إقامة بطولة كأس ولي العهد “السوبر سابقاً” هذا الموسم بين الاتحاد والهلال، فقد تقرر إقامة البطولة بدءاً من الموسم المقبل.
وبيّن أن مباراة كأس ولي العهد في الموسم المقبل ستجمع بين بطل كأس خادم الحرمين الشريفين وبطل الدوري السعودي للمحترفين، لافتاً إلى أنه في حال تحقيق فريق واحد البطولتين ستقام المباراة بين بطل كأس خادم الحرمين الشريفين وصاحب المركز الثاني في بطولة دوري المحترفين السعودي.وفق “أخبار 24”.
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