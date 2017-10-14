حصل الاستاذ ناصر بن عبدالله ال عثمان على شهادة “مدرب معتمد” وذلك بعد انهاء الدورة المنعقدة مؤخرا بمدينة الرياض بواقع 30 ساعة تدريب .
الخرج اليوم تبارك للزميل الإعلامي ابو وجدان وتتمنى له التوفيق والنجاح في مجال التدريب .
يذكر أن “ال عثمان” حاصل دورات تدريبية كثيرة في ريادة الاعمال ودراسة الجدوى ومنظّم للعديد من المهرجانات والفعاليات ومهتم في ريادة الأعمال في وسائل التواصل الاجتماعي (السناب شات واليوتيوب) .
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