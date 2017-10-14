نظم قسم التربية الخاصة بكلية التربية بالخرج بجامعة الأمير سطام بن عبد العزيز برعاية عميد الكلية الدكتور عبد الرحمن بن عبيد الرفدي، وإشراف الدكتور فيصل القريني، زيارة لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني لطلاب مقرر مهارات الاتصال، وقد كان في استقبالهم مساعد الأمين العام للشؤون التنفيذية الأستاذ إبراهيم العسيري.
من جانبهم اطلع الطلاب –خلال الزيارة- على رؤية المركز القائمة على مجتمع متحاور لوطن متلاحم، ورسالته التي تعزز الوحدة الوطنية وتحمي النسيج المجتمعي من خلال ترسيخ قيم التنوع والتعايش والتلاحم الوطني، كما اطلعوا على فعاليات المركز، وبرامجه الموجهة للمجتمع والشباب، وكذلك البرامج التدريبية التي تقدمها أكاديمية الحوار.
وفي نهاية الزيارة قدّم الدكتور فيصل القريني شكره وامتنانه للقائمين على مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني على حفاوة الاستقبال، متمنيًا استفادة الطلاب والطالبات والهيئات المختلفة من هذه المؤسسات المتميزة والداعمة لتماسك المجتمع وثقافته.
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