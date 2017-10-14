أعلنت رابطة دوري المحترفين السعودي، اليوم السبت، أن لجنة تراخيص الأندية، قررت حرمان أندية النصر والاتحاد والشباب من الرخصة الآسيوية ومنحها لأندية الهلال والاهلي والفتح والفيصلي والقادسية.
وأوضح بيان رسمي أن اللجنة أنهت في اجتماعها برئاسة محمد السليم، كافة الملفات المقدمة من الأندية للحصول على الرخصة الآسيوية للموسم الرياضي 2017 – 2018، وقررت منحها لأندية الهلال والأهلي والفتح والفيصلي والقادسية.
وأضاف البيان أن اللجنة قررت كذلك عدم منح الرخصة لأندية النصر والاتحاد والرائد والشباب والتعاون والاتفاق والباطن؛ لعدم استيفائها المعايير الإلزامية للحصول على الرخصة.
وأفاد أنه يحق للأندية التي لم تحصل على الرخصة الاستئناف على هذه القرارات أمام لجنة الاستئناف الخاصة بتراخيص الأندية خلال 3 أيام من تاريخ استلامها لهذه القرارات.
يشار إلى أن ناديي الفيحاء وأُحد لم يتمكنا من تقديم طلب الحصول على الرخصة، لبدء إجراءات الحصول عليها قبل صعود الفريقين إلى الدوري السعودي للمحترفين.وفق “أخبار 24”.
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