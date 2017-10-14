كشف سفير المملكة لدى بنغلاديش عبدالله بن حجاج المطيري، أن جلسة النطق بالحكم على المتهم بقتل الدبلوماسي السعودي خلف العلي، أجلت إلى الثلاثاء المقبل الموافق 17 أكتوبر الجاري، لتغيب محامي المتهم.
وكان وكيل الدفاع عن المتهم قد استأنف الحكم الصادر بحق المتهم، الأمر الذي أدى لتأجيل النطق بالحكم من يوم الثلاثاء الماضي، إلى يوم 10 أكتوبر، إلى أنه تأجل مرة أخرى نسبة لإجازة رئيس محكمة الاستئاف.
يشار إلى أن المحكمة العليا كانت قد برأت متهماً هارباً وخفضت الحكم على 3 متهمين آخرين من الإعدام إلى السجن المؤبد، فيما أقرت حكم الإعدام الصادر بحق المتهم “سيف الإسلام مامون”.
يذكر أن الدبلوماسي السعودي خلف العلي كان قد توفي في 5 مارس 2013، إثر تعرضه لإطلاق نار أثناء ممارسته المشي قرب مسكنه بالعاصمة البنغلاديشية “دكا”، وأعلنت السلطات البنغلاديشية لاحقاً القبض على 4 متهمين، وملاحقة متهم خامس، فيما أوضحت الخارجية السعودية أن السرقة كانت وراء اغتيال الدبلوماسي العلي.وفق “أخبار 24”.
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