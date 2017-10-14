نظمت بلدية العويقيلة بمنطقة الحدود الشمالية حملة واسعة للتخلص من الكلاب الضالة عن طريق تسميمها، وهو ما أوجد آراء متباينة من قبل الناشطين بمواقع التواصل الاجتماعي حول هذا الإجراء.
وقالت البلدية إن إدارة الخدمات نفذت حملة لتسميم الكلاب الضالة التي تنتشر في وسط النطاق العمراني وتشكل خطراً على السكان، ونشرت صوراً تعكس جانباً من الأعمال التي تمت خلال الحملة.
وقال رئيس بلدية محافظة العويقيلة الدكتور محمد الوردة، وفقاً لـ”عين اليوم”، إن عملية التسميم إجراء نظامي متبع في كثير من البلديات، مشيراً إلى القيام بتلك العملية قبل نحو 10 أيام بمتابعة من عمال تابعين للبلدية، ومؤكداً أن هناك فتوى من دار الإفتاء، بجواز عملية تسميم الكلاب الضالة المؤذية.
واعتبر ناشطون أن ما تقوم به البلدية يعد عملاً غير إنساني، مطالبين بوقف هذه الحملة، فيما أشار آخرون إلى أهمية التخلص من الكلاب الضالة، خاصة وأنها شكلت خطراً على البعض، مشيرين إلى مطالبات نشرت في وقت سابق تطالب بوقف انتشار هذه الكلاب لقيامها بعضّ عدد من الأشخاص ومن بينهم أطفال. وفق”أخبار24″.
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