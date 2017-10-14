أطاحت دوريات الأمن في منطقة القصيم بمواطنين قاما بإطلاق النار على أحد المواطنين، وفرا من الموقع.
وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الرائد بدر السحيباني إن المتهمين رفضا الاستجابة لنداءات رجال الأمن لهما بالتوقف، حيث سلكا طريقاً صحراوياً بهدف التخفي عن الأنظار.
وقال إن الدوريات قامت بمتابعتهما إلى أن تم القبض عليهما في منطقة صحراوية شرق محافظة عنيزة، لافتاً إلى أنه تبين أنهما في حالة غير طبيعية، وأنه بتفتيش مركبتهما تم العثور على أسلحة نارية ومواد مخدرة وعبوات تحتوي على مادة العرق المسكر.
وأضاف السحيباني أنه تم إحالة المتهمين لجهة الاختصاص، وإشعار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما. وفق”أخبار24″.
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