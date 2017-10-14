أصدرت محكمة عسكرية أمريكية أمس الجمعة حكماً بالسجن 13 عاماً على مواطن سعودي (42 عاماً) بتهم تتصل بالإرهاب.
وقالت وزارة الدفاع الأميركية إن السعودي ويدعى “أحمد محمد أحمد هزاع الدربي” والمحتجز في سجن “غوانتانامو” بكوبا أدين بتهم من بينها التآمر، ومهاجمة أهداف مدنية وتعريض سفينة للخطر وتقديم الدعم لأعداء.
وأوضحت في بيان لها أن الحكم صدر بعد إقرار المتهم في عام 2014 بأنه مذنب لدوره في التخطيط لاستهدف ناقلة نفط فرنسية قرب السواحل اليمنية، والتخطيط لهجمات ضد سفن شحن في مضيق هرمز، لافتة إلى أن المتهم عقد صفقة مع الحكومة الأميركية قبل بدء محاكمته بأن يشهد ضد أفراد متورطين في أنشطة إرهابية.
واعتقل “الدربي” في يونيو عام 2002، حيث تم نقله معتقل “غوانتانامو”، وهو متزوج من شقيقة “خالد المحضار” الذي شارك في خطف طائرة مدنية استهدفت مبنى “البنتاغون” في هجمات 11 سبتمبر عام 2001. وفق”أخبار24″.
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