أبلغت الغرف التجارية في جميع مناطق المملكة منتسبيها، أن قطاع توزيع المياه بوزارة البيئة والمياه والزراعة، بدأ تنفيذ آلية جديدة تقضي بقطع خدمة المياه والصرف الصحي عن المتعثرين في السداد بالقطاع التجاري.
وطالبت الوزارة، وفقاً لـ”اليوم”، جميع العملاء في منشآت ومؤسسات القطاع التجاري بتسديد فواتيرهم المتعثرة، وفي حال عدم السداد ستوقف عنهم خدمات المياه والصرف الصحي، مبينة أنه يسمح بتقسيط مديونية العميل المتعثر في السداد.
وفيما شرعت شركة المياه الوطنية في تنفيذ آلية تحصيل فواتير خدمات المياه من منشآت القطاع التجاري، أكدت أن محصليها فرغوا من إعداد المراحل الآلية لتعريف العملاء بالمستحقات المالية المترتبة عليهم، داعية العملاء للاستفادة من خاصية التقسيط التي توفرها الآلية الجديدة لتسديد متأخراتهم. وفق”أخبار24″.
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