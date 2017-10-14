حدد أحد الخبراء في مجال صيانة السيارات وخدمات ما بعد البيع 8 نصائح يجب على أصحاب المركبات اتباعها للحصول على الصيانة اللازمة بالجودة المطلوبة لمركباتهم.
وأوضح أن عدم اختيار الورشة الجيدة قد يكبد الشخص خسائر مالية كبيرة، إضافة إلى أنه قد يتسبب في تعريض المركبة لأعطال أخرى جديدة.
وشدد الخبير ويدعى محمد سلامة على ضرورة الاستفسار عن مستوى الخدمة بالورشة قبل التوجه إليها، وذلك بسؤال أصدقاء أو معارف كانوا قد تعاملوا مع الورشة في السابق، وأهمية عمل مقارنات بين الورش المختلفة حول جودة الصيانة والأسعار.
وحذر من التوجه للورش الصغيرة التي لا تتوافر فيها الأجهزة الفنية اللازمة، أو العمالة المدربة، مشيراً وفقاً لموقع “الإمارات اليوم” لأهمية سؤال إدارة الورشة عن أسعار الصيانة، وقطع الغيار، والحرص على الحصول على فاتورة معتمدة تتضمن الإصلاحات وقطع الغيار، مع تحديد فترة الضمان للصيانة، وقطع الغيار التي تم تركيبها بالسيارة.
ودعا الخبير لفحص مؤشرات المركبة، وعداد الكيلو مترات، والهيكل الخارجي قبل إيداع المركبة بالورشة، والتأكد من سلامة كل هذه المؤشرات عند الحضور لاستلام المركبة، وذلك لضمان عدم تعرض السيارة لأعطال أو خدوش جديدة، أو استخدامها بصورة خاطئة خلال فترة التصليح.وفق “أخبار24”.
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