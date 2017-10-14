أقام فريق لأمتنا نحيا التطوعي بمحافظة الخرج بالتعاون مع اللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية وبمشاركة من مجمع الأمل والصحة النفسية ومركز دروب القمم للرعاية النهارية برنامجاً توعوياً لتفعيل اليوم العالمي للصحة النفسية في مجمع الحديثي مول ، والذي يهدف إلى التأكيد على أهمية الصحة النفسية والتي تعتبر جزءاً لا يتجزأ من الإنسان.
قام بتدشين الفعالية المهندس يحيى اليحيى، و رافقه عدد من المسؤولين والمتطوعين مع الفريق. وبدأ البرنامج بعرض مشاهد تمثيلية عن بعض الأمراض النفسية والعقلية التي تعترض سلامة الصحة النفسية من تنفيذ فرقة برنسيسيز تحت إشراف الأستاذه وجدان الحكمي.
بعد ذلك قام الوفد بزيارة الأركان التوعوية والتي احتوت على ركن تعريفي بفريق لأمتنا نحيا التطوعي وأثر التطوع في تحسين الصحة النفسية لدى الانسان ، وركن تعريفي برؤية ورسالة اللجنة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية والخدمات التي تُقدم من خلالها. وركن خاص بالاستشارات النفسية بتواجد نخبة من الأطباء والاخصائيين النفسيين والاجتماعين. كما قدم مركز دروب القمم ركناً تفاعلياً مع الزوار لاقى إقبالاً كبيراً من الحضور.
ويتقدم فريق لأمتنا نحيا التطوعي بالشكر الجزيل لفريق شباب الخرج التطوعي الذين كانت لهم اليد الطولى في التنظيم والمساعدة للفريق ، كما يتقدم بالشكر لروضة مهارات الابناء وجميع المتطوعين والمشاركين من أبناء وبنات هذا البلد المعطاء.
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