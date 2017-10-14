أعلنت وزارة الإسكان عن عزمها تخصيص أكثر من 9 آلاف مبنى “تاون هاوس” للمستفيدين من برنامج الدعم السكني في 6 مدن، وذلك عن طريق نظام البيع على الخارطة.
وأوضح المشرف على برنامج الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة الإسكان أحمد مندورة أن إنشاء هذه المباني يأتي ضمن مشروعات برنامج “سكني”، مبيناً وفقاً لصحيفة “عكاظ” أنها ستكون في مدن الرياض، والدمام، وأبها، والخرج، وخميس مشيط، ورابغ.
وأبان أن هذا النظام من المباني سيسهم في توفير أكبر عدد من الوحدات السكنية، وتنظيم عملية البناء، والحد من عشوائية التشييد، إضافة لتوفير عدة خيارات أمام المستفيدين بجودة عالية وأسعار مناسبة.
وقال مندورة إن مباني “التاون هاوس” تكون عبارة عن وحدات سكنية وحدات متراصة، ومتجانسة وموحدة الشكل يفصلها جداران مزدوجان، وهو نظام بناء متبع في عدد من الدول مثل الولايات المتحدة، وأستراليا، ودول أوروبية وآسيوية، وذلك لكونه أحد الحلول الإسكانية الفاعلة. وفق”أخبار24″.
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