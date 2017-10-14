أكد مسؤول بمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، أن خام اليورانيوم يتركز في 9 مناطق موزعة في المملكة، وأن المدينة وهيئة المساحة الجيولوجية تتعاونان في دراسة هذه المواقع.
وأوضح رئيس الأبحاث والتطوير والابتكار بالمدينة الدكتور ماهر العودان، أن المدينة وهيئة المساحة الجيولوجية يتعاونان في مشروع برنامج “استكشافات خام اليورانيوم بالمملكة”، وذلك بمعرفة مواقعه وتحديدها بدقة، ومعرفة حجمه، وتركيزه، وتدوين كل ذلك، ودراسة طبيعة وجوده، متوقعاً أن تسفر الجهود عن اكتشاف 60 طًنا من اليورانيوم.
وأشار العودان، وفقاً لـ”عكاظ”، إلى أن المشروع الوطني للطاقة الذرية يتضمن بناء مفاعلين نووين بطاقة 3 آلاف ميغاواط، ودراسة المواقع دراسة تفصيلية للتأكد من درجة الأمان، ويتضمن أيضاً بناء مفاعلات صغيرة في أماكن متفرقة طاقة الواحد منها ما بين 100 إلى 200 ميغاواط لتحلية المياه وإنتاج الحرارة والزيت والبتروكيماويات.
وأضاف مدير الأبحاث والتطور والابتكار بمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، أن المشروع يتضمن استجلاب نحو 40 مهندسا من كوريا للمشاركة في إنشاء المفاعلات النووية المدمجة، والمساعدة في اكتشاف خامات اليورانيوم. وفق”أخبار24”.
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