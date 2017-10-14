ذكرت مصادر أن الجهات المختصة بصدد استدعاء ناشطين من مشاهير موقع “سناب شات” على خلفية نشرهم إعلانات والترويج لكوافيرة من جنسية عربية ادعت أنها طبيبة متخصصة في العلاج بالليزر.
وأوضحت المصادر أن بعض الحسابات روجت للكوافيرة دون التأكد من حقيقة تخصصها في هذا المجال، مبينة وفقاً لصحيفة “عكاظ” أن “صحة الطائف” رصدت الحسابات التي تورطت مع هذه الكوافيرة التي مارست نشاطها المخالف في أحد المستوصفات بالطائف.
وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على الكوافيرة وأحالتها إلى النيابة العامة بتهمة ممارسة الطب التجميلي، وذلك بعد تنظيمها حملة إعلانية واسعة، تضمنت سحباً على جوال “آيفون”.
وأغلقت الفرق التفتيشية التابعة للصحة الموقع بعد كشفها عدم تخصص الكوافيرة في الطب، وقد تبين بعد الاستعلام عن رقم هويتها أنها من جنسية عربية وكانت تعمل في المملكة في مهنة كوافيرة، ولا علاقة لها بالطب.
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