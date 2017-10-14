توقع تقرير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس اليوم السبت في المملكة، أن يستمر تأثير العوالق الترابية، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على عددٍ من مناطق المملكة.
وذكرت الهيئة في تقريرها، أن تأثير العوالق الترابية التي تحد من الرؤية الأفقية سيشمل مناطق الحدود الشمالية، الجوف، القصيم، الشرقية، ونجران، ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الشرقية لمناطق عسير، الباحة، ومكة المكرمة كذلك على الأجزاء الغربية لمنطقة الرياض.
كما توقع التقرير، أن يشمل تأثير الأجواء المذكورة الأجزاء الغربية لمنطقة الرياض، فيما تكون السماء غائمة جزئياً وقد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان وعسير. وفق”أخبار24″.
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