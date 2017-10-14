واصلت إدارة النصر تطبيقها للنظام داخل النادي حسب اللوائح الداخلية للنادي بعد خصمها من راتب لاعب الفريق الأول لكرة القدم إبراهيم غالب بواقع 30% بعد أن سلمته مساءلة رسمية أمس الأول جراء غيابه يومين عن التدريبات ورد عليها مساء البارحة بشكل رسمي ولكن الإدارة لم تقتنع بها وأبلغته بأنها قررت تطبيق اللائحة بحقه وذلك بالحسم من راتبه الشهري بواقع 15% عن كل يوم غابه بمجموع 30% عن اليومين اللذين لم يحضر فيهما للنادي.
يذكر أن هذه اللائحة معمول بها في نادي النصر منذ فترة وتعمد الإدارة النصراوية لتطبيقها على جميع اللاعبين دون أي استثناء لأي لاعب مهما كان اسمه أو قيمته الفنية بالفريق سعياً منها لجعل الانضباط سمة في عملها وتعاملها مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وأن هذا الأمر يعتبر احترافياً جداً لدى الأندية التي تطبق الاحتراف بالشكل الصحيح.وفق “الرياضى”.
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