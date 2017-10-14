تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد اليوم امام ضيفه فريق احد بتعادل الايجابي بنتيجة هدفين لكل منهما وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة من منافسات الدوري السعودي للمحترفين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية الـ”الجوهرة”.
وتمكن من تسجيل هدفين الاتحاد أحمد العكايشي فيما سجل هدفين أحد المحترف البرازيلي ادواردو.
وبهذا التعادل ارتفع رصيد الاتحاد الى 8 نقاط فيما ارتفع رصيد أحد الى النقطه الرابعة.وفق “الرياضى”.
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