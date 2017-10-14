كشفت تقارير صحفية رومانية عن أن محترف الاتحاد والتعاون السابق اللاعب الروماني لوسيان سانمارتين “37” عامًا؛ قد بات قريبًا من العودة لكرة القدم رغم إعلانه الاعتزال في وقتٍ سابق.
وبحسب صحيفة “digisport” الرومانية فإن نادي فولونتاري الناشط في دوري الدرجة الأولى قد اتفق مع اللاعب على التوقيع معه الاثنين المقبل.
واللاعب سانمارتين سبق له الاحتراف في الاتحاد موسمًا ونصف الموسم، ثم عاد للتعاون نصف موسم، وسبق له تحقيق ستة ألقاب في مسيرته الاحترافية، كما حصل على لقب أفضل لاعب في رومانيا عام 2014.
وكان اللاعب قد أعلن اعتزاله في وقتٍ سابق على الرغم من تلقيه عرضًا من دينامو بوخارست، المنافس التقليدي لناديه ستيوا، لكن اللاعب قال في تصريحات صحفية: إنه تعرض لضغوطات جماهيرية لعدم انتقاله للمنافس.وفق “سبق”.
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