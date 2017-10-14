ذكرت مصادر بوزارة العدل أن مبادرة “قيم” التي أطلقتها الوزارة في شهر يونيو الماضي لقيت تجاوباً كبيراً من المواطنين، تمثل في مشاركة أكثر من 70 ألف مواطن بتقييماتهم للقضاة بالمبادرة خلال أربعة شهور فقط.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ”عكاظ”، أن تسجيل أكثر من 70 ألف مواطن تقييماتهم بالمبادرة يعد دليلاً على الانتشار الذي حققته خلال تلك الفترة، لافتةً إلى أن المبادرة شكلت تطوراً في أذهان المواطنين؛ كون تقييم قضاة المحاكم وكتاب العدل كان البعض يراه مستحيلاً.
وأشارت إلى أن هناك نجاحاً آخر حققته المبادرة وهو انعكاسها على القضاة أنفسهم؛ حيث حرص أحدهم على تعليق لافتة بمكتبه يدعو فيها المتقاضين إلى تدوين ملاحظاتهم على فريق عمله وأداء مكتبه.
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