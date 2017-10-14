عثرت الحارسات بجامعة الملك عبدالعزيز على مبلغ 2000 ريال مزورة لدى طالبتين، بعدما دفعتا مبلغ 500 ريال مزورة لموظفة المطعم، فجرى تسليمهما للجهات الأمنية.
وأوضحت مصادر، بحسب “سبق”، أن الجهات الأمنية تلقت بلاغاً، عن توقيف الحارسات بجامعة الملك عبدالعزيز لطالبتين قامتا بإعطاء موظفة أحد مطاعم الجامعة مبلغ 500 ريال، وبعد الاشتباه بالمبلغ، تم الكشف عن الورقة النقدية بجهاز كشف الأموال المزورة، وتبيّن أنها مزورة.
وأشارت إلى أن الطالبتين جرى تفتيشهما، وعثر بحوزتهما على مبلغ 2000 ريال من فئة 500 ريال مزورة داخل محفظتيهما، فتم التحفظ عليهما وتسليمهما للجهات الأمنية.
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