تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمشاجرة جماعية، قيل إنها وقعت على طريق الرياض ـــ الأحساء؛ بسبب قيام مالك إبل بإغلاق الطريق أمام العابرين كي تمر إبله.
وأوضح متداولو المقطع أن مالك الإبل أوقف المسافرين العابرين على طريق الرياض ــ الأحساء، حتى تتمكن إبله من العبور، غير أن قائد إحدى المركبات لم يعجبه تصرف مالك الإبل، فنزل من مركبته وتعارك معه، قبل أن يشترك في العراك عدد من قائدي المركبات الأخرى.
وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج