أطاحت الجهات الأمنية في منطقة عسير بمواطن في العقد الثالث من عمره، فيما تبحث عن آخر؛ لاتهامهما بسرقة سيارة بالقوة من أحد المواطنين بمحافظة خميس مشيط.
وبيّن الناطق الإعلامي لشرطة عسير الرائد زيد الدباش أن الدوريات الأمنية تلقت بلاغاً من أحد المواطنين صباح أول من أمس الخميس بتعرضه لسرقة سيارته بالقوة من قبل شخصين أثناء توقفه بإحدى الإشارات المرورية في خميس مشيط، مشيراً إلى أن المواطن أفاد بأن الشخصين أجبراه على النزول من السيارة والهرب بها وبداخلها هاتفه المحمول ومبلغ 30 ألف ريال.
وأوضح الدباش، أن الشرطة نجحت في العثور على السيارة وضبط أحد القائمين بعملية السرقة؛ حيث اتضح أنه شاب سعودي الجنسية في العقد الثالث من العمر وأنه بحالة غير طبيعية، مبيناً أنه عثر بداخل السيارة وقت ضبطها على عبوة تحتوي على مادة العرق المسكر.
وأشار إلى أن الجهات الأمنية تكثف البحث عن شخص آخر هرب من الدورية الأمنية التي ضبطت شريكه الأول، مضيفاً أن القضية أحيلت لفرع النيابة العامة بالمنطقة للتحقيق فيها واستكمال الإجراءات اللازمة.وفق “أخبار 24”.
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