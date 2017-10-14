علقت الشؤون الصحية بمحافظة بيشة على مقطع الفيديو المتداول الذي أظهر مواطناً وهو يراجع مستشفى تثليث العام زعم خلاله تعرضه إلى حروق في جسده لقيام زوجته بسكب الزيت المغلي عليه لزواجه بأخرى، مؤكدةً أنها رفعت بلاغاً إلى الشرطة عن مصور المقطع للتحقيق معه وإحالته للنيابة العامة.
وقال المتحدث الرسمي لصحة بيشة عبدالله الغامدي وفقاً لـ”الرياض”، إن المواطن حضر إلى مستشفى تثليث العام أول من أمس الخميس؛ بسبب تعرضه لحروق من الدرجة الثالثة ناتجة عن قيام زوجته بسكب زيت حار عليه لوقوع خلافات عائلية بينهما، مشيراً إلى أن المستشفى سارع إلى تحويله إلى مستشفى الملك عبدالله ببيشة لتقديم العلاج اللازم له.
ولفت إلى أن المواطن المُصاب اتضح معاناته من مرض نفسي، موضحاً أن المستشفى أجرى له الاستشارات النفسية والاجتماعية اللازمة لحالته، منوهاً في الوقت نفسه إلى تنويمه حالياً بوحدة الحروق في المستشفى.
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