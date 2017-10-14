فرضت أمانة محافظة جدة رسوماً على استخدام عدد من دورات المياه في المنتزهات العامة والمماشي، تتراوح بين ريالين و7 ريالات.
وأوضح المتحدث باسم الأمانة المهندس غسان الزهراني، وفقاً لـ “المواطن”، أن دورات المياه في المماشي والمنتزهات طرحت للتشغيل والصيانة من قبل القطاع الخاص، وذلك بهدف الحفاظ على نظافتها، واستمرار صيانتها على مدار الساعة، وحمايتها من العبث.
ونوه الزهراني إلى أن الأمانة أقدمت على تلك الخطوة؛ لتقديم خدمات أفضل لمرتادي المرافق العامة، بعد رصد عدد من الملاحظات على دورات المياه، من بينها سوء النظافة وتكسيرها.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج