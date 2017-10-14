وجه رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ بالتحقيق في مخالفة عدد من الجماهير الحاضرة مباراتي الفتح والقادسية والاتحاد وأحد، القرار الخاص بالدخول بالزي اللائق.
وذكر الحساب الرسمي للهيئة العامة للرياضة بـ”تويتر”: “رئيس مجلس إدارة الهيئة يوجه بالتحقيق في مخالفة عدد من جماهير مباراتي الفتح والقادسية والاتحاد وأحد القرار الخاص بالدخول بالزي اللائق”.
وكان آل الشیخ قد وجه مؤخراً مسؤولي الملاعب والصالات الرياضیة والقائمین على تنظیم مباريات كرة القدم، بمنع الدخول للمنشآت الرياضیة أو المباريات لمن لا يلتزم بالزي المناسب واللائق.وفق “أخبار 24”.
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