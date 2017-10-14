أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم (الجمعة)، قرارا بكف يد الموظف في الاتحاد وعضو لجنة الحكام الرئيسية محمد سعد بخيت البقمي عن العمل وإعفائه من منصبه.
وأوضح أن هذا القرار جاء بسبب المخالفات المالية والإدارية المنسوبة للموظف، لافتاً إلى أنه رفع بملفه لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.
وأكد الاتحاد أن قرار إعفاء الموظف اتخذ بناء على ما رفعه رئيس لجنة الحكام الرئيسية مارك كلاتنبيرغ إلى الأمانة العامة، والمتضمن وجود عدد من المخالفات المالية والإدارية المرتكبة من قبل الموظف المذكور، والتي أثبتتها المستندات خلال التحقيق.وفق “أخبار 24”.
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