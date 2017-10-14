أصدر محامي السجين السعودي في أمريكا حميدان التركي بياناً حول رفض قاضٍ فيدرالي قبل أسابيع طلبه بالكشف عن أسماء المخبرين السريين الذين اعتمد عليهم مكتب التحقيقات الفيدرالي في إدانة موكله.
وقال المحامي فيصل صلاح الدين إن رفض القاضي للطلب كانت له آثار إيجابية على القضية، حيث سمح مكتب التحقيقات الفيدرالي لفريق الدفاع بالحصول على ملفين يصل مجموع ما فيهما من أوراق إلى 500 ورقة.
وأشار المحامي، في البيان الذي أصدره، إلى إن هذه المعلومات الجديدة مفيدة للغاية في القضية، لافتاً إلى أن مكتب التحقيقات الفيدرالي كان يرفض الكشف عن أي معلومات حول القضية.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج