ذكرت مصادر يمنية، اليوم (الجمعة) أن التحالف العربي بقيادة المملكة ، أنقذ حياة الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح، بعد تدهور صحته فجأة، حيث سمح التحالف بنقل فريق طبي روسي خاص إلى مطار صنعاء، للإشراف على حالته.
وأكدت مصادر مسؤولة في مكتب المخلوع صالح بحسب “العربية”، استقرار حالته الصحية، ونقلت تعبير المخلوع عن شكره وتقديره للبعثة الطبية الروسية، وللكادر الطبي والفني اليمني المشارك في إجراء العملية الجراحية، وكل من قدّم لهم التسهيلات اللازمة.
وكشف مكتب الرئيس اليمني المخلوع عن إجرائه عملية جراحية “ناجحة”، في أحد مستشفيات العاصمة صنعاء.
وبحسب المصادر، سيواصل “صالح” علاج بعض الإصابات التي تعرض لها جراء تفجير جامع دار الرئاسة في يونيو 2011م، والذي تولت السعودية علاجه في مستشفياتها لأشهر، عقب تعرضه لمحاولة اغتيال في حادث التفجير.
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