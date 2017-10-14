أعلنت المملكة عن تأييـدها للاستراتيجية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه سياسات إيران العدوانية في المنطقة، كما رحبت بالتزامه بالعمل مع حلفاء الولايات المتحدة الأمريكيـة في المنطقة لمواجهـة النظام الإيراني.
وأكدت المملكة أن إيران استغلت العائد الاقتصادي من رفع العقوبات واستخدمته للاستمرار في زعزعة الاستقرار في المنطقة وبخاصة من خلال برنامج تطوير صواريخها الباليستية ودعمها لحزب الله والميليشيات الحوثية.
وأضافت أن إيران انتهكت كذلك القرارات الدولية ونقلت خبراتها للميليشيات التابعة لهـا، ومنها ميليشيا الحوثي التي استخدمت تلك الصواريخ في استهداف المملكة، كما هاجمت باستمرار ممرات الملاحة الدولية في البحر الأحمر والخليج العربي.
وجددت المملكـة التزامها باسـتمرار العمـل مـع شركائها في أمريكا والعالم؛ لتحقيـق أهـداف الاستراتيجية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي، ولمعالجة خطر سياسات إيران على الأمن والسلم الدوليين بمنظور يشمل كافة أنشطتها العدوانية ويقطع الطريق أمامها لامتلاك أسلحة الدمار الشامل.وفق “أخبار 24”.
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