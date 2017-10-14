وصف مواطنٌ لحظة تلقّيه مخالفة مرورية بعد 16 عاماً من الالتزام بأنظمة المرور، حيث لم تسجَّل عليه خلال تلك الفترة أي مخالفة مرورية؛ نتيجة التزامه التامّ بتعليمات المرور منذ حصوله على رخصة القيادة.
وقال إنّ المخالفة التي سُجّلت عليه كانت نتيجة لوقوف خاطئ؛ حيث وجَد السيارات تقف عند أحد الأسواق في محافظة أبوعريش بجازان بشكل عرضي في مواقف طولية، فركن سيارته معها.
وأضاف، بحسب “سبق”، أنه عندما خرج من السوق وجد السيارات تقف بالطول سوى سيارته المركونة بالعرض، وبعد انطلاقه بالسيارة وصلته رسالة بالمخالفة التي تُعد الأولى منذ تعلّمه قيادة السيارة، واصفاً تلقّيه المخالفة بالحدث الاستثنائي الذي لم يكن يتمنى وقوعه.
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