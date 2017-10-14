ألقت شرطة محافظة جدة القبض على سائق متهم بالتحرش بـ”طالبة” في المرحلة الابتدائية كان يقوم بإيصالها للمدرسة.
وصرّح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة، العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، بأن مركز العمليات الأمنية، تلقى بلاغاً من مديرة مدرسة ابتدائية بمحافظة جدة، تدّعي تعرّض إحدى الطالبات لديها للتحرش من قِبَل السائق الذي يقوم بإيصالها بسيارته.
وأضاف القرشي أنه تم ضبطه من قِبَل الدوريات الأمنية، وتسليمه لمركز الشرطة المختص؛ حيث تم إيقافه لاستكمال إجراءات جمع الاستدلالات الأولية لإحالته للنيابة العامة بحكم الاختصاص.وفق “أخبار 24”.
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