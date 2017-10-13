أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” فتح تحقيق مع القطري ناصر الخليفي، رئيس شبكة بي إن سبورت الرياضية ورئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، وذلك بعد التحقيقات التي بدأها النائب العام السويسري مع الخليفي والأمين العام السابق للفيفا، جيروم فالكه.
وأوضحت مصادر أن التحقيقات الجارية تتعلق باتهامات فساد حول بيع حقوق البث التلفزيوني لمباريات كأس العالم، لمجموعة شركات “بين سبورت” التي يديرها الخليفي.
يشار إلى أن الادعاء العام السويسري قال في بيانٍ أمس إنه يشتبه في تقديم الخليفي امتيازات غير مستحقة لفالكه فيما يتصل بمنح الحقوق الإعلامية لدول بعينها فيما يخص كأس العالم عامي 2026 و2030>
وكذلك تلقي فالكه امتيازات من رجل أعمال في قطاع حقوق البث الرياضي فيما له صلة بمنح الحقوق الإعلامية لبطولة كأس العالم أعوام 2018 و2022 و2026 و2030 لدول بعينها.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج