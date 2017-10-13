سكبت امرأة في محافظة تثليث بمنطقة عسير، أمس (الخميس)، زيتاً مغلياً على جسد زوجها بسبب خلافات عائلية، ما أدى لإصابته بحروق من الدرجة الثالثة في أنحاء متفرقة من جسده.
واستقبل مستشفى تثليث حالة المواطن عند الساعة الثانية بعد الظهر، ونقله، بعد اتخاذ إجراءات طبية أولية، إلى مستشفى الملك عبدالله في محافظة بيشة لاستكمال إجراءات العلاج.
ولا يزال المريض يتلقى العلاج في المستشفى في وحدة متخصصة بعلاج الحروق، وهو في حالة صحية مستقرة، بحسب تصريحات المتحدث الرسمي باسم إدارة الشؤون الصحية في محافظة بيشة.
يشار إلى أن مقطع فيديو متداولا على مواقع التواصل الاجتماعي وثق لحظة وصول المريض لقسم الطوارئ بمستشفى تثليث، وقيل إن الاعتداء عليه من قبل زوجته جاء بعدما تزوج عليها، فيما رفعت إدارة الشؤون الصحية قضية ضد مصوره لانتهاكه خصوصية المواطن والتصوير داخل المنشأة الطبية.وفق “أخبار 24”.
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