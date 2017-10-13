أعلنت المديرية العامة للمرور فتح طريق الملك فهد تقاطع كوبري العقيق بالاتجاهين، وذلك بعد إغلاقه بهدف توصيل الجزء المتبقي من قطار الرياض.
وأفادت المديرية في بيان مقتضب لها اليوم (الجمعة)، بأنه تم فتح الطريق شمالاً وجنوباً والطريق سالك الآن بجميع مساراته.
وكان المرور قد ذكر في وقت سابق من اليوم أنه تم إغلاق الطريق، محدداً طرقاً بديلة، منها طريق الملك فهد (الحركة الأرضية)، طريق التخصصي، طريق الملك عبدالعزيز، طريق الأمير تركي الأول وطريق الأمير سعود بن محمد وشارع العليا العام.
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