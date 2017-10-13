ذكرت صحيفة محلية أن الشركة السعودية للكهرباء قامت بتجميع قراءات عدادات عدد من الوحدات السكنية، وإصدار قيمة استهلاكها في فاتورة واحدة، وذلك على الرغم من نفي الشركة في وقت سابق تجميعها عدادات القطاع السكني.
وأبانت صحيفة “الوطن” أنها حصلت على نسخة من أرقام حسابات مشتركين، أظهرت تجميع فواتير وحدات بالقطاع السكني في فاتورة واحدة، ما أدى لإدخال تلك الوحدات ضمن شرائح استهلاكية أعلى، وبالتالي ارتفاع قيمة استهلاك كل وحدة.
من جهته، قال مدير إدارة كهرباء جدة، المهندس عبدالعالي الثبيتي، إن التجميع الذي يتم في الفترة الحالية يشمل القطاعات التجارية، أما فيما يتعلق بتجميع قراءات العدادات السكنية فسيتم التوجه إليه في وقت لاحق.
بدوره، اعتبر أستاذ القانون الدكتور خالد خياط تجميع العدادات إجراء غير قانوني، داعياً المتضررين من تلك العملية لتقديم شكوى رسمية لخدمات العملاء بالشركة، وأنه في حال استمرار الشركة في تجميع عداداتهم عليهم رفع شكوى للإمارة ومن ثم إلى ديوان المظالم.
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