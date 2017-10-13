أطاحت شرطة محافظة بقعاء التابعة لمنطقة حائل، اليوم (الجمعة)، بـ 4 مواطنين في العقدين الثالث والربع من العمر؛ لارتكابهم 11 جريمة سلب وسطو بحق وافدين شمالي حائل.
وأوضح المتحدث باسم شرطة حائل، الرائد سامي الشمري، أنه تم ضبط المتورطين بعد تحديد هويتهم ومكان إقامتهم وتوقيفهم رهن التحقيق، ومن ثم إحالة أوراق القضية لفرع النيابة العامة بالمنطقة.
كما تم ضبط المسروقات والمركبات التي استخدمها المتهمون في تلك العمليات، حيث تنوعت الاتهامات ما بين سلب نقود وهواتف محمولة، وتكسير أحد المحال التجارية وسرقة ما به من نقود، والسطو على إحدى الاستراحات وسرقة ما تحويه من معدات وأجهزة كهربائية وسلب ما بحوزة حارسها من نقود.وفق “أخبار 24”.
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