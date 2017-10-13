قالت الإدارة العامة للمرور أن الاصطدام بمركبة تسير بسرعة 120 كلم في الساعة يعادل السقوط من الطابق الـ15 لإحدى البنايات، وأن الاصطدام بسرعة 90 كلم يعادل السقوط من الطابق العاشر.
وشدد “المرور” ضرورة حرص قائدي المركبات على ربط حزام الأمان، إذ أنه يقلل الضرر الناتج من الاصطدام بنسبة 50%، بالإضافة لتجنب القيادة بالسرعات العالية.
وأضاف أن الاصطدام بسرعة 70 كلم في الساعة يعادل السقوط من الطابق السادس، فيما يعادل الاصطدام بسرعة 50 كلم السقوط من الطابق الثالث.
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