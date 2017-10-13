نفى المتحدث الإعلامي باسم شرطة المنطقة الشرقية العقيد زياد الرقيطي صحة ما تم تداوله في مواقع التواصل حول مقتل مطلوب أمني في “حادثة كورنيش سيهات”.
وقال الرقيطي إن مركز العمليات الأمنية كان تلقى بلاغاً من أحد المواطنين في حوالي الساعة العاشرة مساء أمس الخميس، حول قيام أحد الأشخاص بمضايقة شقيقه بالقرب من سكنهما في حي المباركية بالدمام، مفيداً أنه قام بإطلاق نار في الهواء ولاذ بالفرار.
وأضاف الرقيطي أن دوريات الأمن باشرت البلاغ، وبعد عمليات البحث تم رصد مركبة الشخص المبلغ عنه، إلا أنه حاول الهرب بعدما لاحظ اقتراب الدورية منه، ورفض الاستجابة لنداءات رجل الأمن له بالتوقف.
وأبان الرقيطي بحسب “سبق”، أنه أثناء محاولة الشخص الهرب، اصطدمت مركبته بمركبة أخرى وانقلبت، ونتج عن ذلك بعض التلفيات بدورية الأمن ومركبة أخرى بالقرب من الموقع، فيما أصيب قائد المركبة المبلغ عنه ، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج، إلا أنه توفي في وقت لاحق.
وأوضح أنه تم التحفظ على جثمان المتوفى وهو مواطن في العقد الثالث لعرضه على الطب الشرعي، وتوقيف مواطن آخر في العقد الرابع كان برفقته، للتحقق من وضعه واستكمال إجراءات الضبط الجنائي؛ تمهيداً لإحالته مع أوراق القضية إلى النيابة العامة.
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