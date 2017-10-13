أنقذ نائب أمير منطقة جازان الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد فتاة من دخول السجن، وذلك بإصداره توجيهاً يقضي بسداد مديونية عنها، حيث كان قد صدر بحقها حكم شرعي بسجنها لعجزها عن سداد المديونية المطلوبة منها.
وكانت الفتاة من محافظة أبو عريش ناشدت الأمير محمد بن عبدالعزيز عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسداد ديونها البالغة 45 ألف ريال وإنقاذها من السجن، بعد أن صدر بحقها صك شرعي بسجنها ما لم تسدد هذه المديونية.
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