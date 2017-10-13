وجهت وزارة التعليم إداراتها بالمناطق والمحافظات المختلفة بإجراء مسح ميداني لكافة مباني المدارس والمرافق الإدارية النسائية لأجل تجهيز مواقف لسيارات المعلمات والمنسوبات، وطالبات الثانوية، والزائرات.
وتضمن التوجيه الذي أصدره وكيل الوزارة للمباني المهندس يونس البراك أن يشمل المسح المواقف الإدارية المشتركة بين الرجال والنساء، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لتوفير مواقف لسيارات المنسوبات العاملات بها.
وأشار التوجيه وفقاً لصحيفة “المدينة” لضرورة مد الوزارة بالتكاليف المالية اللازمة لإنشاء هذه المواقف، والفترات الكافية لتنفيذها، وذلك لتوفير الاعتماد اللازم لها، إنفاذاً للأمر السامي بالسماح بقيادة المرأة للسيارة.وفق “أخبار 24”.
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