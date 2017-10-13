كشف تقرير للهيئة العامة للإحصاء، أن خريجات التربية والدراسات الإسلامية والفنون شكلن 57.2% من إجمالي المتعطلات عن العمل، فيما توزع باقي الخريجات المتعطلات على 5 برامج وتخصصات علمية أخرى.
وأوضح التقرير، وفقاً لـ”الوطن”، أن 43.3 من الخريجات المتعطلات عن العمل توزعن على تخصصات العلوم الاجتماعية والأعمال التجارية والقانون، والعلوم الطبيعية والرياضيات وعلوم الحاسوب، والهندسة والصناعات والإنشاءات، والصحة والخدمات الاجتماعية.
وأشار التقرير إلى أن خريجات التربية يمثلن ربع المتعطلات عن العمل تقريباً بنسبة 23.6%، فيما بلغت نسبة المتعطلات من خريجات العلوم الاجتماعية والأعمال التجارية والقانون 17.8% من إجمالي المتعطلات عن العمل.
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