عيّن عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم اللواء متقاعد إبراهيم الحوطي الحاصل على درجة الماجستير في العدالة الجنائية، مستشاراً لرئيس الاتحاد للشؤون الأمنية والاجتماعية.
وسيتواجد اللواء الحوطي وهو خريج كلية الملك فهد الأمنية، في المعسكرات التابعة للمنتخبات الوطنية في كل الدرجات؛ بغرض رفع مستوى المتابعة فيها، والعمل على تحقيق بيئة صحية داخل معسكرات المنتخبات بأساليب علمية حديثة، وزيادة التنسيق بين لاعبي المنتخبات والأندية.
وسيشرف المستشار الجديد في الاتحاد على اللجنة المعنية بمتابعة لاعبي المنتخبات خلال تواجدهم في أنديتهم، وتسهيل إجراءات أذونات السفر للعاملين في المنتخبات الوطنية.
وبحسب السيرة الذاتية للواء الحوطي والتي نشرها موقع الاتحاد السعودي، فإنه يمتلك خبرة إدارية جيدة وعرف بتميزه في أسلوب الإدارة والانضباط والالتزام والمتابعة.وفق “أخبار 24”.
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