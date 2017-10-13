أصيبت أمس (الخميس)، خمس معلمات في حادثة اصطدام بين سيارتين في سديرة (جنوبي الطائف)، بينهن اثنتان تعرضتا لإصابات بليغة.
وحسب المتحدث باسم الهلال الأحمر شادي بن عابد الثبيتي، تلقت غرفة العمليات بلاغاً بالحادثة، وعند وصول الفرق الإسعافية للموقع تبين أن المصابات خمس معلمات، وتم تقديم الخدمة الإسعافية اللازمة لهن ونقل اثنتين منهما إلى مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، فيما نقلت اثنتان إلى مستشفى الملك فيصل، أما الخامسة فكانت إصابتها بسيطة وعولجت في الموقع.وفق “أخبار 24”.
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