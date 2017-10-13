باشرت شرطة منطقة حائل امس (الخميس) حادثة مقتل طفلة من جنسية عربية طعناً على يد شقيقها، إثر شجار وقع بينهما.
وقال المتحدث الرسمي بشرطة منطقة حائل الرائد سامي النجيفان حول ملابسات الحادثة، إن شرطة منطقة حائل تلقت بلاغاً عن وقوع حادثة طعن طفلة 9 أعوام، على يد شقيقها 12 عاما، إثر شجار وقع بينهما.
وأضاف النجيفان أن الطفلة فارقت الحياة جراء طعنها، مشيرا إلى أنه تم فتح تحقيق في القضية، وأحيل الحدث إلى دار الملاحظة الاجتماعية.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج