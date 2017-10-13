توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس في المملكة اليوم الجمعة، أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، القصيم، الشرقية، ونجران.
وأشارت إلى أنه قد يمتد تأثير هذه الرياح حتى الأجزاء الشرقية لمناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، والأجزاء الغربية لمنطقة الرياض، فيما توقعت أن تكون السماء غائمة جزئياً على المرتفعات الجنوبية الغربية.وفق “أخبار 24”.
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