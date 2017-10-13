قرر مجلس الشورى عقد جلسة طارئة الأحد المقبل؛ لمناقشة مشروع نظام مكافحة جرائم الإرهاب والتصويت عليه، ورفعه للمقام السامي (الإثنين).
وذكرت مصادر وفقاً لـصحيفة “الحياة”، أن المجلس قرر قطع إجازته الاعتيادية الأسبوع المقبل لعقد جلسة طارئة؛ لدراسة مشروعي نظام الإرهاب ونظام مكافحة غسل الأموال، لافتةً إلى أن نظام الإرهاب يحدد بشكل دقيق الإجراءات اللازمة والضمانات الواجبة عند التعامل مع المشتبه به في ارتكابه جريمة إرهابية أو قيامه بتمويلها.
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