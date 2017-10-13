ألقت الدوريات الأمنية بمدينة الدمام القبض على شاب عشريني مخمور، يقوم باستيقاف العمالة وتفتيشهم بحي الخليج.
وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة الشرقية، وفقاً لـ “سبق”، أن الشرطة تلقت بلاغاً صباح أمس الخميس من أحد المواطنين، عن اشتباهه بشخص يستوقف العمالة ويفتشهم بحي الخليج.
وأشار إلى أن دورية أمنية تحركت للموقع وأوقفت المشتبه به، وبالتحقق من وضعه تبيّن أنه مواطن عشريني وحالته غير طبيعية، وعُثر بحوزته على قارورة يشتبه أنها مادة مسكرة، كما تبيّن تورطه في 6 عمليات سلب للعمالة، فتم إيقافه وإحالة أوراق قضيته للنيابة العامة.
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