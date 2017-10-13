كشف مدير عام المساجد والدعوة والإرشاد بالطائف الشيخ عبدالعزيز المدرع، حقيقة اعتماد وزارة الشؤون الإسلامیة موقع مسجد السیدة حلیمة السعدية بمحافظة میسان جنوب الطائف كموقع أثري تاريخي، نافياً صحة ما تردد في هذا الشأن.
وقال المدرع وفقاً لـ”تواصل”، إن سجلات مساجد الطائف القديمة أو الحديثة تخلو من تسجيل مسجد بالاسم المذكور في هذا الموقع، لافتاً إلى أن البعض اعتمد على لوحات إرشادية وضعت في المكان المنسوب إلى حليمة السعدية.
وأشار إلى أن اللوحات الإرشادية هي عبارة عن توعية دعوية تقوم بها الوزارة مع الجهات المعنية، خاصةً مع وقوع بعض المخالفات الشرعية في تلك البقعة.
وكانت إحدى الصحف المحلية قد نشرت مؤخراً خبراً مفاده أن وضع لوحات تحمل تعليمات وعظية إرشادية باللغتين العربية والإنجليزية للسياح وزائري المكان يتعلق باعتماد الوزارة لموقع مسجد السیدة حلیمة السعدية بمحافظة میسان جنوب الطائف كموقع أثري تاريخي.
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