تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لسيدة تقود سيارة خلال توصيل أطفالها إلى المدرسة، وذلك بالرغم من تحذير إدارة المرور من قيادة المرأة للسيارة قبل موعد إصدار رخص لهن في شوال المقبل.
وأظهر الفيديو الذي لم يتضح مكان أو توقيت تصويره، السيدة وهي تقود السيارة في طريق سريع فيما تجلس في المقعد الخلفي طفلة ترتدي زياً مدرسياً وبجوارها خادمتهم.
يشار إلى أن تلك الحالة ليست الأولى من نوعها، فقد وثّقت مقاطع فيديو حالات أخرى لسيدات وهن يقدن سيارات بمناطق المملكة مؤخراً، الأمر الذي تفاعل معه المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور العقید طارق الربیعان، محذراً من اتخاذ عقوبات رادعة بحق السيدات اللاتي يتم ضبطهن أثناء قيادة السيارات قبل شھر شوال المقبل.
وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج